क्या गर्मियों में आपकी त्वचा सांवली हो गई है? रात को सोने से पहले 'यह' घरेलू पेस्ट लगाएं

गर्मियों की तेज धूप, पसीना और प्रदूषण के कारण चेहरे पर टैनिंग (Tanning) होना और त्वचा का रंग दबा हुआ दिखना बहुत आम बात है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह रात को सोने से पहले यह जादुई घरेलू पेस्ट आजमाएं। यह पेस्ट पूरी तरह नेचुरल है और रात भर आपकी त्वचा को रिपेयर करने का काम करता है।