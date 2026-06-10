Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्या गर्मियों में आपकी त्वचा सांवली हो गई है? रात को सोने से पहले 'यह' घरेलू पेस्ट लगाएं

Advertiesment
summer tan removal home remedy night paste
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (14:36 IST) Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (14:40 IST)
google-news
गर्मियों की तेज धूप, पसीना और प्रदूषण के कारण चेहरे पर टैनिंग (Tanning) होना और त्वचा का रंग दबा हुआ दिखना बहुत आम बात है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह रात को सोने से पहले यह जादुई घरेलू पेस्ट आजमाएं। यह पेस्ट पूरी तरह नेचुरल है और रात भर आपकी त्वचा को रिपेयर करने का काम करता है।
 

जादुई एंटी-टैनिंग पेस्ट (Tomato & Sandalwood Pack)

यह पेस्ट गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि यह त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ कालेपन को तेजी से काटता है।
 

आवश्यक सामग्री:

चंदन पाउडर (Sandalwood Powder): 1 बड़ा चम्मच (यह त्वचा को ठंडक देता है और रंग साफ करता है)
टमाटर का रस (Tomato Juice): 1 चम्मच (इसमें मौजूद लाइकोपीन और ब्लीचिंग एजेंट टैनिंग को हटाते हैं)
कच्चा दूध या गुलाब जल (Raw Milk or Rose Water): पेस्ट बनाने के अनुसार (दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो ग्लो बढ़ाता है)
हल्दी (Turmeric): सिर्फ एक चुटकी (एंटी-बैक्टीरियल गुणों के लिए)
 

बनाने और लगाने की विधि:

  • एक कटोरी में चंदन पाउडर, टमाटर का रस और एक चुटकी हल्दी मिलाएं।
  • अब इसमें आवश्यकतानुसार कच्चा दूध (अगर त्वचा रूखी है) या गुलाब जल (अगर त्वचा तैलीय/Oily है) मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें।
  • रात को सोने से पहले अपने चेहरे को किसी माइल्ड फेस वॉश से अच्छी तरह धो लें।
  • इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं।
  • इसे 15-20 मिनट के लिए सूखने दें।
  • जब यह हल्का सूख जाए, तो हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर चेहरे की हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे साफ पानी से धो लें।
  • चेहरा पोंछने के बाद अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगाकर सो जाएं।

यह पेस्ट रात में ही क्यों लगाएं?

रात के समय हमारी त्वचा 'सेलुलर रिपेयर मोड' में होती है। इस समय धूप या धूल-मिट्टी का डर नहीं होता, जिससे त्वचा को इस नेचुरल पेस्ट के पोषक तत्वों को सोखने का पूरा समय मिलता है। सुबह उठकर आपको अपना चेहरा साफ और चमकदार महसूस होगा।
 

गर्मियों के लिए कुछ और जरूरी बातें:

हफ्ते में दो बार: इस पेस्ट का इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 बार करें। पहले ही इस्तेमाल से त्वचा में फर्क दिखने लगेगा।
पैच टेस्ट: अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो चेहरे पर लगाने से पहले इसे गर्दन या हाथ पर लगाकर पैच टेस्ट जरूर कर लें।
सनस्क्रीन है जरूरी: रात को आप चाहे जो भी केयर करें, लेकिन दिन में बिना सनस्क्रीन (SPF 30 या उससे ज्यादा) लगाए धूप में न निकलें, नहीं तो टैनिंग दोबारा लौट आएगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Chhatrapati Shivaji Maharaj: 6 जून: श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस पर विशेष

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels