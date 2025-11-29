Kumbh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: शनि और राहु के कारण नौकरी और कारोबार को खतरा, रहें बृहस्पति की शरण में

Aquarius zodiac sign Kumbh Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 5वें भाव में, फिर जून से 6ठे भाव में और अंत में इस वर्ष 7वें भाव में गोचर करेगा। पांचवां भाव संतान, प्रेम और शिक्षा का, छठा भाव रोग शत्रु और कर्ज का है, और अंत में 7वां भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: प्रथम और सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इस वक्त शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। चलिए जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

वर्ष 2026 कुंभ राशि, नौकरी, व्यापार और शिक्षा | Aquarius job, business and Education Prediction for 2026: 1. नौकरी: राहु-केतु का प्रभाव और शनि का दूसरे भाव में गोचर नौकरी में बदलाव के संकेत देता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ने से बचें और मेहनत एवं समर्पण भाव से काम करें अन्यथा नौकरी बदलना होगी या ट्रांसफर के योग बनेंगे। हालांकि यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं तो इस परिस्थिति से बच सकते हैं और पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

2. कारोबार: राहु-केतु के अशुभ प्रभाव के चलते नया प्रयोग करने, नया काम शुरू करने या व्यापार में जोखिम उठाने से बचें। दूसरे भाव का शनि नुकसान करवा सकता है इसलिए जो जैसा चल रहा है, उसे वैसा ही चलने दें। उसे ही कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में सोचें। हालांकि यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं तो शनि को काबू में रख सकते हैं।

3. शिक्षा: राहु-केतु के कारण पढ़ाई से मन भटक सकता है या भ्रमित रह सकता है। हो सकता है कि आपको याद करने या समझने में दिक्कत हो या डबल माइंड के चलते भ्रम की स्थिति बने। इसलिए यदि आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो सेहत का ध्यान रखकर अभी से ही पढ़ाई पर फोकस करें। यदि बृहस्पति के उपाय के साथ ही एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को कामयाबी मिल सकती है। हालांकि पंचम का बृहस्पति जून तक पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने देगा।

वर्ष 2026 कुंभ राशि, दांपत्य, परिवार और लव लाइफ: Aquarius Marriage Life, Family, child and Love Life Prediction for 2026: 1. परिवार: दूसरे भाव का शनि पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। यह बात का बतंगड़ बनाएगा। इसलिए जिद, अहंकार और दिखावे से बचकर रहें। एक-दूसरे का खयाल रखें। संयम और समझदारी से काम लें। बृहस्पति के उपाय करें। गृहस्थ जीवन की समस्याओं को आप सुलझाने की क्षमता रखते हैं।

2. दांपत्य जीवन: लग्न में स्थित राहु और सप्तम में केतु के कारण वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है और ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। छोटी-मोटी गलतफहमियां, संदेह, जीवनसाथी का स्वास्थ्य कमजोर, और आपसी अनबन हो सकती है। ईमानदारी से रिश्ते निभाए, संदेह न करें और कर्तव्यों का पालन करें। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने में इस साल देरी हो सकती है।

3. संतान: पंचम भाव का बृहस्पति संतान की चिंता दूर करेगा। उसकी सेहत अच्छी रहेगी और करियर को लेकर भी उसका यह साल अच्छा रहेगा।

4. लव लाइफ: राहु की स्थिति आपसी संदेह पैदा करके लव लाइफ में रिश्ते को कमज़ोर कर सकती है लेकिन पांचवें भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते मई तक सबकुछ ठीक चलता रहेगा। बृहस्पति वर्ष के अंत में विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों की सहायता करेंगे। हालांकि इस वर्ष रिश्तों को लेकर सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।

वर्ष 2026 कुंभ राशि, आर्थिक हालात और निवेश| Aquarius financial Prediction for 2026: 1. आय: राहु और शनि की चाल फालतू के खर्च करा सकती है या धन का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि पंचम भाव के बृहस्पति देव की दृष्टि आय भाव पर होने के कारण आय में वृद्धि होती रहेगी, लेकिन बचत करने में आप असफल रह सकते हैं। यानी गुरु देगा और शनि लेगा, पूरे साल ऐसा ही चलता रहेगा।

2. निवेश: किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य में निवेश न करें। यदि पैसा रखा है जो प्लाट या भूमि खरीद लें।

3. प्लानिंग: बचत किए हुए पैसों को तुरंत ही किसी बचत योजना में लगा दें या फिर थोड़ा-थोड़ा सोना और चांदी खरीदते रहें। इस तरह बचत हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार से संबंध को सुधारकर अपने कार्य पर ही फोकस रखें और इसी की प्लानिंग करें।

वर्ष 2026 कुंभ राशि वालों की सेहत | Aquarius Health Prediction for 2026: 1. सेहत: राहु के कारण सेहत खराब रह सकती है। त्वचा रोग, एलर्जी, गैस संबंधी समस्याएं, बवासीर और मानसिक तनाव जैसे कई शारीरिक और मानसिक रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राहु पाचन, फेफड़े और अल्सर से संबंधित समस्याएं भी दे सकता है।

2. सावधानी: खानपान अनियंत्रित हो सकता है। इसलिए तला-भुना, रेस्टोरेंट का खाना या सूखी वस्तुओं का सेवन न करें।

3. सलाह: आपको स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरूक रहना होगा। खानपान और दिनचर्या उत्तम रखें। लापरवाही भारी पड़ सकती है।

कुंभ राशि के लिए वर्ष 2026 के लिए ज्योतिष उपाय | Aquarius 2026 Remedies upay for 2026 in hindi:- 1. उपाय: गरीब, मजदूर, सफाईकर्मी, अंधे, अपंग या किसी विधवा को भरपेट भोजन कराएं। प्रतिदिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

2. रत्न: वैसे आपकी राशि का नीलम रत्न है लेकिन ज्योतिष की सलाह पर पुखराज पहन सकते हैं। 3. धातु: आप अपने गले में हल्दी या चांदी की माला धारण कर सकते हैं।

4. लकी नंबर: वैसे आपका लकी नंबर 8 है लेकिन इस वर्ष 1, 2, 4 और 11 अंक भी शुभ माना गया है। 5. लकी कलर: नीला और जामुनी है। हमारी सलाह है कि अधिकतर समय आप नारंगी वस्त्र ही पहनें।

6. लकी मंत्र: वैसे लकी मंत्र ऊँ नम: शिवाय और ॐ श्री हनुमते नमः। 7. लकी वार: वैसे आपका लकी वार शनिवार है लेकिन वर्ष 2026 में आपको गुरुवार का उपवास करते रहना चाहिए।

8. सावधानी: आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा और भ्रम से निकलना होगा। ओवरथिंकिंग से नुकसान होगा।