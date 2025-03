IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 साल की नाकामियों का हिसाब चुकता करने उतरेगी टीम इंडिया

India vs Australia Match Preview : अतीत में ऐसा करने में भले ही वे नाकाम रहे हों लेकिन इस बार स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन और हालात से वाकफियत के दम पर भारतीय टीम चैम्पियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में मंगलवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी तो आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में मिले हर जख्म पर मरहम लगाने का इरादा होगा। इसके साथ ही 2023 में अपनी धरती पर विश्व कप फाइनल में मिली हार का बदला चुकता करने का भी यह सुनहरा मौका है जब भारत के दस मैचों के अश्वमेध अभियान पर फाइनल में आस्ट्रेलिया ने नकेल कसी थी।

India vs Australia Head to Head In ODI

वनडे में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत 151 बार हुई है, जिसमे भारत ने 57 मुकाबले जीते हैं, वहीँ ऑस्ट्रेलिया 84 मौकों पर विनर रहा है, 10 मैच बिना कोई रिजल्ट के खत्म हुए।