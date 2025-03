IND vs NZ Final : रोहित और विराट को लेकर जज्बात से ऊपर उठकर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को खेलना होगा

IND vs NZ Champions Trophy Final : अब तक अपने प्रतिद्वंद्वियों और आलोचकों को हाशिये पर रखने में कामयाब रही भारतीय टीम को 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) जीतने के लिए न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम से तो रविवार को फाइनल में पार पाना ही होगा लेकिन साथ ही विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे दिग्गजों को लेकर जज्बाती होने से भी बचना होगा। भारत के लिए न्यूजीलैंड हमेशा कठिन चुनौती साबित हुआ है और ICC टूर्नामेंटों में न्यूजीलैंड का उसके खिलाफ जीत का रिकॉर्ड 10.6 का है।

India vs New Zealand Head To Head (ODI)

वनडे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 119 मैच हुए हैं, इन 119 मैचों में से भारत ने 61 जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड 50 बार विजयी हुआ है। 7 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए। 1 मैच बराबरी पर समाप्त हुआ।