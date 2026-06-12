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Blood Donation Quotes: रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे ये शानदार 25 स्लोगन, संदेश और प्रेरक पंक्तियां

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A single unit of your blood can save many lives; an image conveying the message of saving lives through blood donation
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (16:25 IST) Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (16:09 IST)
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Blood Donation Slogans: दुनिया भर में हर दिन हजारों मरीजों को दुर्घटनाओं, सर्जरी, कैंसर उपचार, प्रसव और गंभीर बीमारियों के दौरान रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार रक्त की कमी के कारण मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में लोगों को नियमित रूप से रक्तदान के लिए प्रेरित करने और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें मात्र 1 दिन इसे मनाने की आवश्‍यकता नहीं है। स्वैच्छिक रक्तदान न केवल मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है।ALSO READ: health care tips: खून गाढ़ा होने के प्रमुख लक्षण, रोग, कारण और उपचार
 

यहां पढ़ें रक्तदान पर बेहतरीन स्लोगन्स, भावुक संदेश और प्रेरक पंक्तियां, जो आपको रक्तदान करने के लिये प्रेरित करेंगी...

 

रक्तदान पर स्लोगन

1. रक्तदान करें, जीवन बचाएं।
2. रक्त की हर बूंद किसी के लिए अमृत समान।
3. आपका रक्त, किसी की नई उम्मीद।
4. रक्तदान है महान, इससे बचते हैं कई प्राण।
5. आज रक्तदान, कल जीवनदान।
6. एक कदम मानवता की ओर, करें रक्तदान।
7. रक्तदान सबसे बड़ा उपहार है।
8. रक्तदान करें, मुस्कान बांटें।
9. स्वस्थ रहें, रक्तदान करें।
10. रक्तदान है सच्ची समाज सेवा।
 

प्रेरक संदेश

1. आपका थोड़ा सा समय और रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।
 
2. रक्तदान केवल दान नहीं, बल्कि मानवता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है।
 
3. जब आप रक्तदान करते हैं, तब आप किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बनते हैं।
 
4. रक्तदान करने से न केवल किसी की जान बचती है, बल्कि समाज में सेवा और संवेदना का संदेश भी फैलता है।
 
5. आपका एक यूनिट रक्त तीन लोगों तक की जान बचाने में मदद कर सकता है।
 

प्रेरक पंक्तियां

1. खून की हर बूंद में छिपी है किसी की जिंदगी की कहानी।
2. जो रक्तदान करता है, वह जीवनदान देता है।
3. इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है रक्तदान।
4. किसी के चेहरे की मुस्कान बनना है, तो रक्तदान करना है।
5. जीवन का सबसे अनमोल उपहार है- रक्तदान।
6. रक्तदान का संकल्प लें, मानवता का सम्मान करें।
7. आपका रक्त किसी परिवार की खुशियां लौटा सकता है।
8. रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि यह सीधे जीवन से जुड़ा है।
9. हर स्वस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह नियमित रक्तदान करे।
10. रक्तदान करें और किसी के जीवन का हीरो बनें।
 

संदेश

'आइए दुनिया के सभी लोग यह संकल्प लें कि हम नियमित रक्तदान करेंगे और जरूरतमंद लोगों के जीवन की रक्षा में अपना योगदान देंगे। रक्तदान महादान है, क्योंकि इससे किसी को जीवन का दूसरा अवसर मिलता है।'
 
उपरोक्त पंक्तियों का उपयोग पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया कैप्शन, व्हाट्सऐप स्टेटस और जागरूकता अभियानों में किया जा सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: World Blood Donor Day 2026: विश्व रक्तदान दिवस, कब और क्यों मनाया जाता है?

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