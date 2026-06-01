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1st June, Child protection day 2026: 1 जून, अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस आज, जानें महत्व, अधिकार और आवश्यक कदम

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Photo giving information about childrens safety, education and rights on World Child Safety Day
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (12:15 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (12:06 IST)
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International Day for Protection of Children: हर साल 1 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकना है। और इसी के मद्देनजर बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 
 
बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनका स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार माना जाता है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रेम पाने का अधिकार है। लेकिन आज भी दुनिया के अनेक बच्चे गरीबी, शोषण, बाल मजदूरी, हिंसा और भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 'अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस” मनाया जाता है।
 
यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है।
  • अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस का महत्व
  • बच्चों के सामने प्रमुख समस्याएं
  • बच्चों के अधिकार
  • बाल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम
आइए यहां जानते हैं इस दिन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी....
 

अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस का महत्व

अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस या इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके बेहतर स्वास्थ्य/सेहत, शिक्षा और उनको हर प्रकार के शोषण व हिंसा से सुरक्षित रखना है। इस दिन दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, सेमिनार और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोगों को बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके।
 
बच्चों को उचित पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण मिलना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों का बचपन सुरक्षित और खुशहाल होगा, तभी देश का भविष्य उज्ज्वल बनेगा।
 

बच्चों के सामने प्रमुख समस्याएं

1. बाल मजदूरी
2. बाल विवाह
3. शिक्षा की कमी
4. कुपोषण
5. बाल शोषण और हिंसा
6. गरीबी और बेघरपन
7. ऑनलाइन शोषण और साइबर अपराध
 
इन समस्याओं के कारण लाखों बच्चों का बचपन प्रभावित होता है और उनका भविष्य अंधकारमय बन जाता है।
 

बच्चों के अधिकार

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुसार प्रत्येक बच्चे को निम्न अधिकार प्राप्त हैं—
 
शिक्षा का अधिकार
स्वास्थ्य का अधिकार
सुरक्षा का अधिकार
समानता का अधिकार
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
खेल और मनोरंजन का अधिकार
इन अधिकारों का पालन करना हर देश और समाज की जिम्मेदारी है।
 

बाल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम

बाल मजदूरी को पूरी तरह समाप्त करना चाहिए।
सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।
बच्चों के प्रति हिंसा और शोषण के खिलाफ कठोर कानून लागू होने चाहिए।
माता-पिता और समाज को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करना चाहिए।
 
अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हमें यह संदेश देता है कि बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली ही समाज की वास्तविक प्रगति है। यदि हम बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ वातावरण देंगे, तो वे भविष्य में एक बेहतर और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए हमें मिलकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग देना चाहिए।
 

'हर बच्चा सुरक्षित हो, शिक्षित हो और खुशहाल हो' — यही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है।

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 

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