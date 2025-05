अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस से जुड़ी 10 खास बातें, जानिए पहली बार कब मनाया गया था ये दिन

International Day of Families in Hindi: परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं है, यह वह भावनात्मक जुड़ाव है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में संभालता है। दुनिया के तमाम कोनों में परिवार को जीवन की नींव माना जाता है, और इसी सोच को मन में रखकर हर साल 15 मई को 'अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस' (International Day of Families) मनाया जाता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हमारी दुनिया कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है।