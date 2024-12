International Mountain Day 2024: अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस आज, जानें रोचक जानकारी

अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 की थीम क्या हैं : आपको बता दें कि प्रतिवर्ष यह दिन एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। और वर्ष 2024 में इसकी थीम- 'सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान-नवाचार, अनुकूलन, युवा और उससे आगे' (Mountain solutions for a sustainable future-innovation, adaptation, youth and beyond) तय की गई है। जिसका इसमें मतलब युवाओं की भागीदारी तथा नवाचार, अनुकूलन के माध्यम से पर्वतों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है तथा पर्वतों के भविष्य के निर्माण सबकी अहम भूमिका है।