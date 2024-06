World Day Against Child Labour : विश्व बालश्रम निषेध दिवस आज, जानें 2024 की थीम

बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम : The theme of World Day Against Child Labor in the year 2024

वर्ष 2024 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम- 'आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें : बाल श्रम को समाप्त करें' (Let's work on our commitments: Eliminate child labor) तय की गई हैं। जिसका उद्देश्य बाल श्रम को खत्म करने के प्रयास पर प्रकाश डालना है।