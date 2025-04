7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे: जानें इतिहास, 2025 की थीम और स्वस्थ रहने की 10 खास बातें

World Health Day 2025 Theme in Hindi: हर साल 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वर्ष 1950 से इस दिन की शुरुआत की गई थी, और तब से यह हर साल किसी न किसी विशेष थीम (World Health Day 2025 Theme in Hindi) पर आधारित होता है।