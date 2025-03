अप्रैल फूल 2025: दोस्तों और परिवार को हंसाने के लिए आजमाएं ये शानदार व्हाट्सएप प्रैंक और मजेदार चुटकुले, जानिए अप्रैल फूल डे का इतिहास

April Fool’s Day Pranks and Jokes on whatsapp in hindi: अप्रैल का महीना आते ही एक दिन ऐसा आता है, जब हर कोई अपने दोस्तों और परिवारवालों को मजाकिया अंदाज में बेवकूफ बनाने की फिराक में रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अप्रैल फूल डे (April Fool’s Day 2025) की, जिसे हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि हल्के-फुल्के मजाक के जरिए हंसी-मजाक करना होता है। लोग अपने दोस्तों के साथ फनी चैट्स और प्रैंक आजमाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ बेहतरीन जोक्स और व्हाट्सएप पर आजमाने वाले मजेदार अप्रैल फूल प्रैंक के बारे में बताएंगे, जिससे आपका दिन और भी मजेदार बन जाएगा।