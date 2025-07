विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम Theme of World Population Day 2025:

इस बार विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम है: 'युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना' (Empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world) तय की गई है। तथा यह थीम इस बात पर जोर देती है कि आज की युवा पीढ़ी, जो इतिहास की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी है, को अपने प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के बारे में सूचित विकल्प चुनने में सक्षम होना चाहिए।