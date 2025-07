National Doctors Day 2025: डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे 2025 की थीम: प्रत्येक वर्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) डॉक्टर्स डे के लिए एक विशेष थीम निर्धारित करता है, जो उस वर्ष के स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। इस वर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे की थीम 'बिहाइंड दि मास्क: हू हील्स दि हीलर्स' (Behind the Mask: Who Heals the Healers?) तय की गई है। इस वर्ष की यह थीम डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य पर रोशनी डालती है।