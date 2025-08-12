Hanuman Chalisa

भारत के साथ ये 5 देश भी 15 अगस्त को मनाते हैं आजादी का जश्न, जानिए नाम

WD Feature Desk

, मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (16:20 IST)
countries who celebrate independence day on 15 august: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और उल्लास का दिन होता है। यह वह दिन है जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जो ठीक इसी तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस या राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? यह एक अद्भुत संयोग है जो इन देशों को भारत के साथ एक खास बंधन में बांधता है। आइए, जानते हैं भारत के अलावा वे कौन से 5 देश हैं जो 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं:

दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया (15 अगस्त, 1945)
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके साथ ही, कोरियाई प्रायद्वीप 35 साल के जापानी औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था। इस दिन को 'ग्वंगबोकज्योल' (Gwangbokjeol) के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 'रोशनी की वापसी का दिन'। यह दिन कोरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने कोरियाई लोगों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता वापस दिलाई। हालांकि, कुछ साल बाद ही यह देश उत्तर और दक्षिण कोरिया में विभाजित हो गया था।

कांगो (15 अगस्त, 1960)
अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित, कांगो गणराज्य (Republic of the Congo) ने 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद, यह दिन कांगो के लोगों के लिए राष्ट्रीय गौरव और अपनी संप्रभुता का प्रतीक बन गया। इस दिन को वे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं।

बहरीन (15 अगस्त, 1971)
फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा द्वीप राष्ट्र बहरीन, 15 अगस्त 1971 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटिश सेना की वापसी के बाद, बहरीन ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। हालांकि, बहरीन में राष्ट्रीय दिवस औपचारिक रूप से 16 दिसंबर को मनाया जाता है (जब वहाँ के शासक सिंहासन पर बैठे थे), लेकिन 15 अगस्त को ब्रिटिश शासन से मुक्ति की ऐतिहासिक तिथि के रूप में याद किया जाता है।

लिकटेंस्टीन (15 अगस्त, 1866)
यूरोप का यह छोटा सा देश 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस दिन की शुरुआत 1940 में हुई थी, जब लिकटेंस्टीन के प्रिंस फ्रांसिस जोसेफ II का जन्मदिन था। यह दिन देश के प्रिंस के जन्मदिन और राष्ट्र की एकजुटता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1866 को यह देश पवित्र रोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। 1940 से इस दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, जिसमें भव्य परेड और सांस्कृतिक उत्सव होते हैं।
