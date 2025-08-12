15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल को छू जाने वाली 15 सकारात्मक और प्रभावशाली देशभक्ति की शायरियां

आइए यहां पढ़ें और अपनों को भेजें 79वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर प्रेरणादायक और देशभक्ति की शायरियां:
1. खुशनसीब होते हैं वो लोग,
जो वतन पर जान लुटाते हैं,
मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं,
करते हैं सलाम उन वीरों को,
जो देश की शान बढ़ाते हैं!
****
2. कफ़न नहीं था नसीब में,
बस तिरंगा ही ओढ़ कर चले गए,
कह गए कुछ अल्फाज़-
'वतन की मिट्टी से ही प्यार है,
जान भी जाए तो क्या ग़म है!'
****
3. ज़मीं से जुड़ा हूं, आसमां की बात करता हूं,
भारत मां की जय हो, यही हर बात करता हूं,
ना डरता हूं किसी से, ना झुकता हूं कहीं,
मैं हिंदुस्तान हूं, सरहदों पर खड़ा सिपाही नहीं, एक जुनून हूं कहीं!
****
4. जो शहीद हो गए उन्हें सलाम बाकी है,
हमारा फ़र्ज़ है कि जो ज़िंदा हैं वो भी न आराम में रहें,
हर सांस में वतन बसना चाहिए,
ऐसी आज़ादी की मिसाल कायम करनी चाहिए!
****
5. तिरंगा हमारा है शान-ए-ज़िंदगी,
वतन परस्ती है वजूद की बंदगी,
देश के लिए मर मिटना कुबूल है हमें,
अखंड भारत का सपना ही तो है सच्ची बंदगी!
****
6. ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है,
ना बड़ा सा नाम मेरा है,
मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है…
मैं 'हिंदुस्तान' का हूं और 'हिंदुस्तान' मेरा है!
****
7. कभी ठंडी हवाओं में उड़ता तिरंगा देखा है?
कभी सिपाही के चेहरे पर जीत का रंग देखा है?
वो रंग ही कुछ और होता है जो खून से आता है,
जिसने इस मिट्टी के लिए जीवन लुटाया है!
****
8. आज़ादी की कीमत शहीदों ने चुकाई है,
हमारी आज़ादी लहू से सजाई है,
ना करना इस पर कभी आंच,
ये भारत मां की कमाई है!
****
9. लहू अपना बहाकर,
वतन की हिफाजत करेंगे,
मरते दम तक ये वादा है,
इसकी हम इबादत करेंगे।
****
10. जब तक ना कटें ये सर,
तिरंगा झुकने ना देंगे,
ये वादा है शहीदों से,
इस मिट्टी को मिटने ना देंगे।
****
11. लिख रहा हूं मैं अंजाम,
जिसका कल आगाज आएगा,
मेरे लहू का हर कतरा,
इंकलाब लाएगा।
****
12. वतन पर जो फिदा होगा,
वो अमर खुदा होगा,
ये वादा है मेरी मिट्टी का,
ये वादा है मेरी मिट्टी का।
****
13. ना मैं हिन्दू हूं, ना मैं मुस्लिम हूं,
ना सिख, ना ईसाई हूं,
मैं तो बस एक भारतीय हूं,
ये मेरी कहानी है।
****
14. सारे जहां से अच्छा,
हिंदुस्तान हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी,
ये गुलसितां हमारा।
****
15. आओ झुककर सलाम करें उनको,
जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,
खुशनसीब होता है वो खून,
जो देश के काम आता है।
ये शायरियां न केवल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि देती हैं, बल्कि हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की भावना को भी जगाती हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।