Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यह 5 कार्य जरूर करना चाहिए

Advertiesment
हमें फॉलो करें 15 August

WD Feature Desk

, गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (10:39 IST)
15 August, Independence Day: स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, बल्कि उन शहीदों को याद करने और उनके बलिदान का सम्मान करने का दिन है, जिन्होंने हमें यह आजादी दी। इस दिन को सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ खास कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना और भी गहरी हो सके।ALSO READ: 79 वां स्वतंत्रता दिवस: भारत विभाजन के समय भोपाल का इस तरह हुआ विलय
 
यहां आपकी सुविधा के लिए 15 अगस्त को करने योग्य 5 कार्य दिए जा रहे हैं:
 
1. राष्ट्रगान गाएं और तिरंगा फहराएं:
सुबह उठकर अपने घर या कॉलोनी में तिरंगा फहराएं। इस दौरान पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाएं। यह हमारे देश के गौरव का प्रतीक है और हमें हमारे संविधान और संप्रभुता की याद दिलाता है। सुनिश्चित करें कि झंडा संहिता के अनुसार झंडा सही तरीके से फहराया जाए।
 
2. शहीदों को श्रद्धांजलि दें: 
आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। आप उनके चित्रों पर फूल चढ़ा सकते हैं, एक मिनट का मौन रख सकते हैं या उनके बारे में पढ़कर उनके बलिदान को याद कर सकते हैं। बच्चों और युवाओं को भी उनके बलिदान और योगदान से अवगत कराएं।ALSO READ: स्वतंत्रता दिवस पर निबंध: ऐसे लिखिए आजादी की गाथा जिसे पढ़कर हर दिल में जाग उठे देशभक्ति
 
3. देशभक्ति की फिल्में और गाने देखें/सुनें:
परिवार के साथ बैठकर देशभक्ति से भरी फिल्में देखें, या फिर प्रेरणादायक देशभक्ति गीत सुनें। ऐसा करने से हमारे अंदर देश के लिए सम्मान और प्रेम की भावना मजबूत होती है और यह नई पीढ़ी को भी हमारे इतिहास से जोड़ने का एक अच्छा तरीका है।
 
4. समाज सेवा का संकल्प लें:
स्वतंत्रता का असली अर्थ तब है, जब हमारा समाज स्वस्थ और समृद्ध हो। इस दिन आप गरीबों को खाना खिलाने, बच्चों को पढ़ाने या अपने आस-पास साफ-सफाई रखने जैसी छोटी-छोटी समाज सेवा का संकल्प ले सकते हैं। इस दिन 'मेड इन इंडिया' की वस्तुओं को प्राथमिकता दें।
 
5. देश की प्रगति में योगदान का वादा करें:
स्वतंत्रता दिवस पर हमें खुद से यह वादा करना चाहिए कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की प्रगति में योगदान देंगे। यह वादा पर्यावरण की रक्षा करने, नियमों का पालन करने या अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का हो सकता है। साथ ही रक्तदान, अंगदान जागरूकता, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में भाग लें।
 
इन कार्यों को करके हम स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी सार्थक बना सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल को छू जाने वाली 15 सकारात्मक और प्रभावशाली देशभक्ति की शायरियां

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुलाकात से पहले ट्रंप की पुतिन को चेतावनी, क्या सीजफायर के लिए राजी होगा रूस?

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels