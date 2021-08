15 अगस्त को ये देश भी मनाते हैं आजादी का जश्न

1. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया (North Korea and South Korea) : कहते हैं कि 1910 में, कोरिया साम्राज्य पर जापान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के आत्मसपर्पण के बाद कोरिया को संयुक्त राज्य और सोवियत संघ द्वारा दो क्षेत्रों में विभाजित किया कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को दोनों को आजाद देश घोषत कर दिया। इस दिन को दोनों देश ‘Victory Over Japan' के रूप में मनाया जाता है।

3. रिपब्लिक ऑफ कांगो (The Democratic Republic of the Congo) : कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका का एक देश है। इस पर फ्रांस का शासन था, जिसने लगभग 80 वर्ष तक राज यिका। इस देश को 15 अगस्‍त 1960 को फ्रांसीसी शासन से मुक्ति मिली और जिसके बाद से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है।