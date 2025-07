कारगिल की जंग में भारत के साथ थे कौन से देश और किसने दिया था दुश्मन पाकिस्तान का साथ, जानिए इतिहास

who supported india in kargil war: 1999 का कारगिल युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा सैन्य संघर्ष था जिसने न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पर पहुंचाया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भी एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। जहां भारतीय सेना ने अपनी वीरता से घुसपैठियों को खदेड़ा, वहीं वैश्विक मंच पर भारत को मिले व्यापक समर्थन और पाकिस्तान के अलगाव ने युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। यह युद्ध सिर्फ़ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कूटनीतिक सूझबूझ और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अहमियत को भी दर्शाता है।

भारत के पक्ष में थे ये देश

कारगिल युद्ध के दौरान, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बड़े पैमाने पर भारत के रुख का समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान पर भारी कूटनीतिक दबाव पड़ा।

1. जी-8 देशों का समर्थन: कोलोन (Cologne) सम्मेलन में जी-8 (Group of Eight) देशों ने भारत के पक्ष में स्पष्ट बयान दिया। इस समूह में दुनिया की आठ प्रमुख औद्योगिक शक्तियां ,कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थीं। उन्होंने नियंत्रण रेखा (Line of Control - LoC) के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की और उसे अपनी सेनाओं को तुरंत वापस बुलाने का निर्देश दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये देश तटस्थ रहेंगे या उसका पक्ष लेंगे।