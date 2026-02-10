गुरु समर्थ रामदास नवमी कब है, क्यों मनाई जाती है?

समर्थ रामदास नवमी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार, समर्थ रामदास नवमी माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है तथा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तारीख 11 फरवरी, 2026, दिन बुधवार को मनाई जा रही है।

समर्थ रामदास स्वामी के बारे में खास बातें 1. शिवाजी महाराज के गुरु वे छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गदर्शक थे। उन्होंने शिवाजी को धर्म की रक्षा और स्वराज्य स्थापना के लिए प्रेरित किया था।

2. 'दासबोध' ग्रंथ उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ 'दासबोध' की रचना की, जो आज भी जीवन जीने की कला, भक्ति और राजनीति का अनुपम संगम माना जाता है।

3. हनुमान भक्ति और शक्ति उन्होंने युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र में जगह-जगह 11 मारुति (हनुमान) मंदिरों की स्थापना की और 'अखाड़े' बनवाए।

4. जय जय रघुवीर समर्थ उनका प्रसिद्ध मंत्र 'जय जय रघुवीर समर्थ' आज भी लाखों लोगों को ऊर्जा देता है।

कैसे मनाई जाती है दास नवमी? सज्जनगढ़ पर उत्सव महाराष्ट्र के सतारा स्थित सज्जनगढ़ किले पर बहुत बड़ा उत्सव होता है। हजारों भक्त वहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

ग्रंथ पाठ इस दिन घरों और मंदिरों में 'दासबोध' और 'मनाचे श्लोक' (मन के श्लोक) का सामूहिक पाठ किया जाता है।

कीर्तन और प्रवचन समर्थ रामदास जी की शिक्षाओं और उनके जीवन के प्रसंगों पर आधारित कीर्तन आयोजित किए जाते हैं।

उनका अमर संदेश "सावधान होकर काम करें, आलस्य को त्यागें और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें।"

Raajshri Kasliwal