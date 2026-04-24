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Sathya Sai Baba: सत्यसाईं बाबा की पुण्यतिथि पर जानें 5 अनसुने तथ्य

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सत्य साईं बाबा की पुण्यतिथि पर फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (09:59 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (10:06 IST)
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Sathya Sai Baba life story: सत्य साईं बाबा, 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। सत्य साईं बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी गांव में हुआ था और उनका देहावसान 2011 में हुआ था। उनमें बालपन से ही आध्यात्मिक रुचि थी। उनके अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सत्य साईं बाबा का जीवन भक्ति, सेवा और मानवता के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है।ALSO READ: ज्येष्ठ माह 60 दिनों का: इस दौरान 5 राशियों की किस्मत के तारे रहेंगे बुलंदी पर
 
हर साल उनकी पुण्यतिथि पर लाखों श्रद्धालु उनके समाधि स्थल और अन्य पवित्र स्थलों पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन लोग उनकी शिक्षाओं, चमत्कारों और जीवन दर्शन को याद करते हैं। सत्य साईं बाबा ने हमेशा यह सिखाया कि मानव जीवन का उद्देश्य प्रेम, दया और सेवा है।
 

यहां सत्य साईं बाबा की पुण्यतिथि पर उनके 5 अनसुने तथ्य साझा किए जा रहे हैं जो आमतौर पर कम लोग जानते हैं:

 
1. अद्भुत भविष्यदृष्टि: सत्य साईं बाबा ने कई लोगों को उनके भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दी थी। उदाहरण के लिए, उन्होंने कुछ भक्तों को उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में पहले ही बता दिया था।
 
2. अंतरराष्ट्रीय मान्यता: बाबा के अनुयायी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हैं। जापान, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई लोग उनके चमत्कार और शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं।
 
3. शिक्षा और स्वास्थ्य पर योगदान: साईं संस्थान के माध्यम से उन्होंने लाखों छात्रों को मुफ्त शिक्षा और गरीब मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की। साईं अस्पताल और शिक्षण संस्थान आज भी उनका कार्य जारी रखते हैं।
 
4. चमत्कारों के पीछे संदेश: साईं बाबा के चमत्कार जैसे हवा से भभूत या विभूति, अंगूठियां, सोने की चेन, घड़ियां जैसी वस्तुएं अचानक प्रकट होना, केवल आश्चर्य दिखाने के लिए नहीं थे। उनका उद्देश्य लोगों को धर्म, सेवा, और नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करना था।
 
5. विविध भाषाओं में संदेश: बाबा ने अपने संदेश और शिक्षाओं को विभिन्न भाषाओं में पहुंचाया। उनके भक्ति ग्रंथों और उपदेशों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ, ताकि वे दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकें। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनका जीवन और उनके संदेश आज भी हमें सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाते हैं।
 
सत्य साईं बाबा ने 24 अप्रैल 2011 को 7:40 मिनट पर दुनिया को त्‍याग दिया था।ALSO READ: माता बगलामुखी की पूजा विधि, मं‍त्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 

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