janma asthmi

इंदौर में भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (16:29 IST)
Under construction wall collapsed in Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर में सोमवार को भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार (Under construction wall) ढहने से 3 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई जबकि 1 अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शहर के राजेंद्र नगर पुलिस थाने के प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया कि भारी बारिश के बीच एक निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट की ईंटों की 13 फुट ऊंची दीवार ढह गई जिसके मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई।ALSO READ: नोएडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 कंपनी प्रतिनिधियों की मौत
 
उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गौतम राठौर (22), रामेश्वर पवार (48) और टीटू राठौर (35) के रूप में हुई है। बिरथरे ने बताया कि ए मजदूर निजी क्षेत्र की एक निर्माणाधीन कॉलोनी में 2 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की भूमिगत टंकी के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में 1 व्यक्ति घायल हो गया जिसे अस्पताल भेजा गया है। बिरथरे ने बताया कि तीनों मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हादसे की जांच की जा रही है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

