इंदौर में उत्‍पातियों ने क्रिसमस ट्री तोड़ा, हंगामा कर जमकर की धार्मिक नारेबाजी, लोग डरे, पुलिस ने संभाला मोर्चा

photo: social media video screenshot इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित द हब फूड स्ट्रीट में गुरुवार रात कुछ युवकों ने क्रिसमस ट्री में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने धार्मिक नारेबाजी की और हंगामा किया और शोर मचाया।



यह घटना इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कीम नंबर-78 स्थित द हब फूड स्ट्रीट की है। जहां गुरुवार रात जमकर हंगामा हुआ।





यहां स्थापित किए गए एक क्रिसमस ट्री के साथ कुछ युवकों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की और धार्मिक नारेबाजी की। घटना के दौरान वहां एक निजी कंपनी का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की।





हंगामा और नारेबाजी की : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात लगभग 10 बजे कुछ युवक अचानक फूड स्ट्रीट पहुंचे और वहां लगे क्रिसमस ट्री को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस दौरान युवकों द्वारा की गई नारेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कार्यक्रम की संचालिका ने माइक के माध्यम से युवकों को शांत करने का प्रयास किया लेकिन हंगामा काफी देर तक जारी रहा।





पुलिस ने पहुंचकर किया कंट्रोल : सूचना मिलने के बाद लसूडिया पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को संभाला। थाना प्रभारी तारेश सोनी के मुताबिक घटना स्थल के वीडियो फुटेज प्राप्त कर लिए गए हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Edited By: Navin Rangiyal