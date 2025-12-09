Biodata Maker

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (19:16 IST)
इंदौर में इंडिगो की मंगलवार को 15 फ्लाइट कैंसिल हुई। हजारों यात्री परेशान हुए। हालात अब भी बेकाबू हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि स्‍थिति कब सुधरेगी। इंदौर एयरपोर्ट पर से आज आने और जाने वाली 15 फ्लाइटें रद्द हुईं। हालांकि, पिछले कुछ दिनों की तुलना में यह संख्या कम है।

सोमवार को इंदौर से 18 उड़ानें रद्द हुई थीं, जबकि रविवार को 24 से अधिक उड़ानें कैंसिल हुई थीं। इंडिगो ने बताया है कि उड़ानों का संचालन जल्द ही पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा, हालांकि यह नहीं बताया है कि कब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।

यात्रियों के लिए हेल्पलाइन जारी : एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद की आने-जाने वाली उड़ानों पर सबसे अधिक असर पड़ा है। वहीं पिछले तीन दिनों से निरस्त हो रहीं पुणे, जयपुर और अन्य शहरों की उड़ानें आज नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। प्रबंधन का कहना है कि एयरलाइंस के नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं और यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी सक्रिय है, ताकि किसी को दिक्कत न हो। हालांकि ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि परेशानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित : 3 दिसंबर से इंदौर एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है और अब तक 155 से अधिक उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। आज 15, सोमवार को 18, रविवार को 24, शनिवार को 34 और शुक्रवार को 36 उड़ानें रद्द हुई थीं। इंदौर एयरपोर्ट की लगभग 70% उड़ानें इंडिगो द्वारा संचालित होती हैं, जिसके कारण क्रू की कमी या आंतरिक समस्या का सबसे ज्यादा असर इंदौर पर दिखाई दिया। शेष 30% उड़ानों का संचालन एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर और स्टार एयर करती हैं। एयरलाइंस अधिकारियों का कहना है कि रद्द उड़ानों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है और अगले सप्ताह तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।

इंदौर से कितनी उड़ानें: बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट से रोजाना 95 से अधिक उड़ानें संचालित की जाती हैं, जिनमें से 74 उड़ानें अकेले इंडिगो की हैं। एयर इंडिया 12 उड़ानें चलाती है, जिनमें अधिकतर दिल्ली और मुंबई रूट शामिल हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस भी 12 उड़ानें संचालित करती है, जिनमें दिल्ली के लिए दो तथा पुणे, गोवा, बेंगलुरु और शारजाह के लिए एक-एक उड़ान शामिल हैं।

मंगलवार को भी हजारों यात्री इंदौर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। कोई उन्‍हें बताने वाला नहीं था कि कब हालातों में सुधार होगा। बाहर के यात्रियों ने इंदौर में होटल आदि लेकर रात गुजारने का फैसला किया है। बता दें कि यात्री एयरपोर्ट पर ही सो रहे हैं, जिससे यहां लगातार अव्‍यवस्‍था पसर रही है।
Edited By: Navin Rangiyal

