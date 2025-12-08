rashifal-2026

बढ़ते अपराध और मेट्रो की खराब प्‍लानिंग पर भड़के कांग्रेसी, कलेक्‍ट्रेट घेरा, पुलिस ने वॉटर केनन से बरसाया ठंडा पानी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (17:06 IST)
जिस तेजी से इंदौर बढ़ रहा है, उसी तेजी से यहां अपराध और नशाखोरी बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक और मेट्रो की खराब प्‍लानिंग को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती रही।

इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देर तक इस इलाके में स्‍थिति तनावपुर्ण बनी रही। इस दौरान ट्रैफिक जाम लगा और ज्‍यादातर ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा और लोग परेशान होते रहे।

पुलिस ने वाटर कैनन का का किया इस्‍तेमाल : प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया तो उनकी पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा और कार्यकर्ताओं पर पानी की तेज बौछारें छोड़ी गईं।

क्‍यों किया कांग्रेस ने प्रदर्शन : इंदौर शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि यह प्रदर्शन शहर में बेलगाम होते अपराध, भ्रष्टाचार और युवाओं में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल साबित हो रहा है और आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। नेताओं का कहना था कि सरकार का जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं रह गया है।

मेट्रो और इंदौर में तोड़फोड़ पर आक्रोश : कांग्रेस नेताओं ने शहर में चल रहे विकास कार्यों और मेट्रो प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि अनियोजित तरीके से चल रहे मेट्रो के काम ने पूरे शहर की व्यवस्था बिगाड़ दी है। इसके अलावा जगह-जगह हो रही तोड़फोड़ से लोग परेशान हैं और शहर अस्त-व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

लगातार उठ रहे सवाल : बता दें कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्‍ट की धीमी गति के साथ ही ट्रैफिक और बीआरटीएस को हटाने को लेकर की जा रही अनियमितता लगातार सामने आ रही हैं। कई जगह कंस्‍ट्रक्‍शन का काम चल रहा है। सडकों की हालत खराब है। ऐसे में इन मुद्दों को लेकर इंदौर प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
