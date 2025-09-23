73 साल के कांग्रेस नेता को BJP कार्यकताओं ने जबरन पहनाई साड़ी, PM मोदी का मजाक बनाने पर निकाला गुस्सा

इस पोस्ट के साथ एक गाना भी शेयर किया गया जिसे भाजपा नेताओं ने अपमानजनक बताया। भाजपा ने इस कृत्य को देश के सर्वोच्च नेतृत्व का अपमान बताया। बदले में, पगारे को कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलाया और उन्हें साड़ी पहनाई। कांग्रेस ने भाजपा की प्रतिक्रिया की तीखी आलोचना की।
महाराष्ट्र के कल्याण में कांग्रेस के प्रकाश ऊर्फ मामा पगारे द्वारा पीएम मोदी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बीच सड़क पर साड़ी पहनाई। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) September 23, 2025
(BJP Congress Saree)#Maharashtra #MaharashtraPolitics #Congress #saree #BJP pic.twitter.com/P8PigjjIaw