73 साल के कांग्रेस नेता को BJP कार्यकताओं ने जबरन पहनाई साड़ी, PM मोदी का मजाक बनाने पर निकाला गुस्सा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (17:56 IST)
कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश मामा पगारे ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साड़ी पहने एक मॉर्फ्ड तस्वीर शेयर की। 73 वर्षीय पगारे उल्हासनगर इलाके में अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी इस हरकत से भाजपा कार्यकर्ता खासे नाराज हो गए। आक्रोश, विरोध प्रदर्शन और भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर एक नाटकीय झड़प हुई।
इस पोस्ट के साथ एक गाना भी शेयर किया गया जिसे भाजपा नेताओं ने अपमानजनक बताया। भाजपा ने इस कृत्य को देश के सर्वोच्च नेतृत्व का अपमान बताया। बदले में, पगारे को कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलाया और उन्हें साड़ी पहनाई। कांग्रेस ने भाजपा की प्रतिक्रिया की तीखी आलोचना की।

कल्याण ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पोटे ने कहा कि पगारे 73 वर्षीय वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता हैं। अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, तो भाजपा सदस्यों को उन्हें गुमराह करने और फिर उन्हें जबरन साड़ी पहनाने के बजाय पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। यह कृत्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

