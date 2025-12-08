बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकी

KC Tyagi news in hindi : इंडिगो संकट के बीच एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू नेता केसी त्यागी को उस समय गुस्सा आ गया जब परीक्षा देने मुंबई जा रही उनकी बेटी को विमान किराए के 41,000 रुपए देने पड़े। बस फिर क्या था त्यागी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दे दी।

JDU के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने मौजूदा इंडिगो संकट के बीच हवाई यात्रा के लिए मनमाना किराया वसूल रहीं कंपनियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी के साथ 'सीधा सवाल' में कहा कि मेरी बेटी की कल मुंबई में परीक्षा...मैं एयर इंडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, हम कोई चोर-लुटेरे नहीं। उन्होंने DGCA को सस्पेंड करने के साथ ही इंडिगो का लाइसेंस भी रद्द करने की मांग कर दी।

आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि अपनी बेटी पर पड़ा तो तकलीफ हो रही है, इससे भी बदतर स्थिति होने वाली है जब देश को पुरे तौर पर चंद पूंजीपति घरानों के हवाले कर दिया जाएगा, और इसके लिए भाजपा से कहीं ज्यादा आप, आपके नेता नीतीश कुमार जी और आपकी पार्टी जदयू जिम्मेदार है। लानत है आप जैसे ढोंगी समाजवादियों पर, मेरे कटू शब्दों के लिए मुझे क्षमा करेंगे।

गौरतलब है कि इंडिगो के उड़ानें पिछले 6 दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। सोमवार को भी कंपनी की 500 से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दी गई। कंपनी यात्रियों का रद्द टिकटों का रिफंड दे रही है लेकिन अन्य विमानों के टिकट बुक करने में उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta