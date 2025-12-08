अखिलेश के निशाने पर मोदी सरकार, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कसा तंज

150 years of Vande Matram : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर बहस के दौरान कहा कि वंदे मातरम ने देश को एक किया और आज़ादी की लड़ाई में जान डाली। उन्होंने चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हमेशा सब कुछ अपना बनाना चाहता है। ALSO READ: वंदे मातरम के 150 वर्ष पर लोकसभा में चर्चा, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, क्यों याद आया आपातकाल? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर बहस के दौरान कहा कि वंदे मातरम ने देश को एक किया और आज़ादी की लड़ाई में जान डाली। उन्होंने चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हमेशा सब कुछ अपना बनाना चाहता है।

उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम ने ऊर्जा दी। इस गीत से अंग्रेज घबरा गए। वंदे मातरम पर वैन के बाद भी लोग नहीं माने। इस गीत ने लाखों लोगों को जागरूक किया। वंदे मातरम से पूरा देश एकजुट हुआ। इससे अंग्रेज घबरा गए।

अखिलेश ने आरोप लगाया कि जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को बांटकर भारत पर राज किया, उसी तरह से सत्ता पक्ष लोगों को बांटकर, मतभेद पैदा कर सत्ता में बने रहना चाहता है। सपा नेता ने कहा कि जो महापुरुष उनके नहीं है, उन्हें भी वो अपना बताते हैं।

सपा नेता ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है बल्कि निभाने के लिए भी होना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने सभी को जोड़ा आज के 'दरारवादी' लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया। वंदे मातरम कोई राजनीति का विषय नहीं है। सत्ता पक्ष की बातों से लगता है कि वंदे मातरम उन्होंने ही लिखवाया है।

उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने देश की आजादी में भाग नहीं लिया, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। असल में ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी लोग हैं। जैसे अंग्रेज लोगों को बांटकर राज करते थे, वैसे ही आज कुछ लोग बंटवारे का रास्ता अपना रहे हैं

