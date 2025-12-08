Festival Posters

इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा सरकार देख रही है मामला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (11:31 IST)
Indigo Crisis : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई से इनकार दिया। शीर्ष अदालत ने संकट को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और समय पर कार्रवाई की है।ALSO READ: इंडिगो का संकट 6 दिन भी जारी, खत्म नहीं हुई यात्रियों की परेशानी, एयरलाइंस ने रिफंड किए 610 करोड़
 
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये बात सही है कि लाखों यात्री परेशान हुए हैं, बहुत लोगों के जरूरी काम छूट गए, लेकिन सरकार इस मामले को देख रही है तो उन्हें संभालने दें। उन्होनें कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते। भारत सरकार ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है। समय पर कार्रवाई की गई है। 
 
उल्लेखनीय है कि इंडिगो संकट छठे दिन भी जारी है। आज भी 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द की दी गई जबकि कई उड़ानें देरी से है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु समेत देशभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
 
विमानन कंपनी को DGCA के नोटिस पर आज शाम 6 बजे तक देना होगा जवाब। DGCA पहले ही साफ कर चुका है कि जवाब नहीं मिला तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
 
इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि 10 दिसंबर तक परिचालन स्थिर हो जाएगा। डीजीसीए की सख्‍ती के बाद एयरलाइंस ने यात्रियों के 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं।
