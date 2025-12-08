Indigo के इंतजार में यात्री की मौत, हालात और हुए बदतर, अब भी रद्द हो रहीं उड़ानें, अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड

देशभर में Indigo सर्विस के हालात और ज्‍यादा खराब हो गई है। रविवार को और आज सोमवार को भी कई उड़ानें रद्द हो रहीं हैं। इंडिगो की सर्विस इस कदर बदतर हो गई हैं कि फ्लाइट का इंतजार करते और लगातार फ्लाइट कैंसिल होने के चलते एक यात्री की घबराहट के बाद मौत हो गई।





यह घटना यूपी के लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर हुई। फ्लाइट के इंतजार में बैठे कानपुर निवासी अनूप पांडेय की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह निजी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव थे।





घबराहट के बाद हुई मौत : बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट पर फ्लाइटें निरस्त होने के कारण उनकी पत्नी व बच्चे बंगलूरू से टैक्सी के जरिये कानपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पुलिस चौकी के अनुसार घटना शुक्रवार देर रात की है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात अमौसी एयरपोर्ट पर कोकाकोला कंपनी में कार्यरत फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अनूप पांडेय (46) की तबीयत बिगड़ गई थी। भाई अनिल ने बताया कि अनूप कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले थे। वह पत्नी पूजा और बेटा-बेटी के साथ बंगलूरू में रहते थे। एक रिश्तेदार की तेरहवीं में शामिल होने के लिए पांच दिन पहले कानपुर आए थे। शुक्रवार रात वाया दिल्ली उनकी बंगलूरू के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट थी। लगातार फ्लाइट रद्द होने से वह घबराए हुए थे।





क्‍यों नहीं दिखाए सीसीटीवी फुटेज : आरोप है कि घटना के बाद जब परिजनों ने एयरपोर्ट अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज व जानकारी मांगी तो कोई सहयोग नहीं किया गया। विमानों का निरस्तीकरण पांचवें दिन भी बरकरार रहा। कुछ विमानों का संचालन हुआ। पर रविवार को लखनऊ आने-जाने वाली 33 उड़ानें निरस्त रहीं तथा दिल्ली से आने वाली फ्लाइट कोलकाता डायवर्ट कर दी गई, जिससे यात्रियों की समस्याएं जमीन पर नहीं उतर पा रही हैं।





तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार : सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हम जानते हैं कि लाखों लोग फंसे हुए हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों का जरूरी काम हो और वे नहीं कर पा रहे हो। लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। समय पर कदम उठाया गया है। अभी हमें कोई तात्कालिकता नहीं आती है। एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है।





आईजीआई ने जारी की एडवाइजरी : आज सुबह देशभर के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानों में लगातार देरी और उड़ान रद्द होने के बीच आईजीआई ने यात्रियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की। इसमें यात्रियों से कहा गया कि वे हवाई अड्डे तक जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें।





फूट फूटकर रोने लगीं बहनें : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन पिछले कई दिनों से बाधित चल रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें निरस्त होने से हवाई यातायात लगभग चौपट हो गया है। रविवार को विमानों से होने वाली दुश्वारियां बरकरार रहीं। अमौसी एयरपोर्ट पर बलरामपुर से आईं दो सगी बहनों को जब फ्लाइट निरस्त होने की सूचना मिली तो वे हताश हो गईं। एक फूट-फूटकर रोने लगी। उनका भाई ड्रॉप करने के बाद वापस लौट चुका था, ऐसे में वापसी को लेकर बहनें परेशान थीं। विमानों की देरी व निरस्तीकरण से यात्रियों की नाराजगी भी बढ़ी, जिससे उन्होंने हंगामा किया। गोरखपुर निवासी कपिल यादव को कनेक्टिंग फ्लाइट से अबूधाबी जाना था, लेकिन लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट कैंसिल होने से उनके आगे के सफर खराब हो गया।





अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड : लखनऊ निवासी अरविंद कुमार ने दिल्ली जाने से पहले कई बार इंडिगो से टिकट कन्फर्म कराया, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लाइट निरस्त होने की खबर से उनकी नाराजगी बढ़ गई। लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई लोग होटल, टैक्सी और दोबारा टिकट के भारी खर्च से भी जूझ रहे हैं। मामले में डीजीसीए से तत्काल हस्तक्षेप की मांग यात्रियों ने की है। लोगों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना फ्लाइट रद्द करना यात्रियों के साथ अन्याय है और एयरलाइंस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है।

Edited By: Navin Rangiyal