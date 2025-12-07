rashifal-2026

IndiGo की आज भी 300 से ज्यादा उड़ानें, लोग हुए परेशान, एयरपोर्ट्‍स पर लंबी कतारें

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

दिल्ली , रविवार, 7 दिसंबर 2025 (11:06 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : आज भी इंडिगो उड़ानों को लेकर संकट बरकरार रहा। मीडिया खबरों के मुताबिक 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसलेशन के कारण यात्रियों की लंबी लाइन देखी गईं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो के यात्री फ्लाइट में देरी और निलंबन से परेशानी का सामना कर रहे हैं।

विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। DGCA ने शनिवार को इंडिगो को दूसरा 'कारण बताओ नोटिस' जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। DGCA ने कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलता यात्रियों के लिए गंभीर असुविधा, कठिनाई और संकट का कारण बनी है और इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

DGCA ने अपने नोटिस में ये जानकारी मांगी है कि आखिर परिचालन में यह भारी व्यवधान क्यों आया। नियामक ने कहा कि व्यवधान का प्राथमिक कारण स्वीकृत उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करना था। DGCA ने पाया कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताएं प्लानिंग, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में गंभीर चूक का संकेत देती हैं। यह प्रथम दृष्टया एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 42A और ड्यूटी अवधि, उड़ान ड्यूटी अवधि, उड़ान समय सीमा से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के बराबर है।

