मुंबई से इंदौर की बस में आ रही युवती से छेड़छाड़, देखते रहे ड्राइवर-कंडक्टर, मां से मांगी मदद, पार्षद ने उठाया मुद्दा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (17:47 IST)
मुंबई से इंदौर आ रही हंस ट्रैवल्स की स्लीपर बस में एक युवती से साथ सफर कर रहे एक यात्री ने छेड़छाड़ की। घबराई युवती ने अपनी मां को फोन किया, जो इंदौर से सेंधवा पहुंचीं और बेटी को बस से उतारा। इस दौरान बस ड्राइवर और कंडक्‍टर ने भी कोई रोक-टोक या मदद नहीं की। युवती ने बस के स्‍टाफ को भी शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं किया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

क्‍या है आरोप : युवती मुंबई से इंदौर आ रही थी। हंस ट्रैवल्स की स्लीपर बस में। युवती ने बस में एक सहयात्री पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसने न केवल बदतमीजी की, बल्कि बार-बार स्लीपर कैबिन का पर्दा हटाकर उसे परेशान करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसकी कोई मदद नहीं की।

क्या है पूरा मामला : युवती नवी मुंबई से इंदौर जाने के लिए हंस ट्रैवल्स (बस क्रमांक एआर 11डी 1919) की स्लीपर बस में सवार हुई थी। पीड़िता इंदौर के एक धार्मिक संस्थान से जुड़े परिवार की है और मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। आरोप है कि रास्ते में आरोपी किशोर सिंह बस में चढ़ा और युवती को अकेली देखकर उसे तंग करना शुरू कर दिया। युवती के विरोध करने पर भी वह नहीं माना और बार-बार स्लीपर कैबिन का पर्दा हटाकर गलत हरकतें करता रहा। घटना के दौरान युवती ने घबराकर कई बार बस के स्टाफ (ड्राइवर और कंडक्टर) से आरोपी को रोकने की गुहार लगाई लेकिन, किसी ने भी उसकी मदद करने या आरोपी को समझाने की जहमत नहीं उठाई। स्टाफ की इस अनदेखी से आरोपी का दुस्साहस और बढ़ गया।

मां से मांगी बेटी ने मदद : जब स्टाफ से कोई मदद नहीं मिली, तो युवती ने घबराकर अपनी मां को फोन किया और पूरी आपबीती सुनाई। बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित मां तुरंत इंदौर से अपनी कार लेकर सेंधवा के लिए निकल पड़ीं। उन्होंने सेंधवा में बस को रुकवाया और बेटी को सुरक्षित बस से नीचे उतारा। सेंधवा में बस रुकने के बाद यात्रियों और बस स्टाफ के बीच इस घटना को लेकर जमकर बहस और विवाद हुआ। इसी दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया।

पुलिस ने की कार्रवाई : राजेंद्र नगर थाना पुलिस के टीआई नीरज बिरथरे के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात की है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी किशोर सिंह के साथ-साथ बस के ड्राइवर और क्लीनर को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जब्त कर ली है।

पार्षद प्रशांत बडवे की अपील : पुलिस शीघ्र कार्रवाई करे : पार्षद प्रशांत बडवे ने एक वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि घटना के आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। उन्‍होंने वीडियो में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बस में सफर कर रहे किसी भी यात्री ने घटना का विरोध नहीं किया। बेटी की मां ने सेंधवा तक कार से जा कर वहां बेटी को बस से उतारा और फिर अपने साथ उसे इंदौर लाकर घटना की एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में की। उन्‍होंने वीडियो में आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर न की जाए और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्‍चित की जाए।
