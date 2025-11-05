रेत मंडी रोड से गुजरे तो भूत बन जाएंगे, लोग धूल फांक रहे, वाहन हो रहे धुआं- धुआं, धूल से शक्‍ल और वाहनों का हो रहा कबाड़ा

लोग धूल फांकते हैं और वाहन धुआं धुआं हो रहे हैं। आलम यह है कि लोग इस रोड से लोग गुजरने से कतराते हैं। लेकिन जिन्‍हें मजबूरी में इस रास्‍ते से गुजरना है वो राम राम करते निकलते हैं। रोड के आसपास वाले दुकानदारों का धंधा चोपट हो रहा सो अलग।





व्‍यापार-व्‍यवसाय हो रहा चौपट : दरअसल, राऊ की तरफ जाने वाले रेत मंडी ब्रिज की सड़क की हालत इस कदर खराब और बदहाल हो गई है कि यहां चलना मुश्‍किल हो गया है। सड़कों की वजह से उड़ती धूल की वजह से न सिर्फ लोगों के धंधे चोपट हो रहे हैं, लोगों को कई तरह की बीमारियां भी परोस रही है। आम लोगों का न सिर्फ सड़कों पर चलना मुश्‍किल हो गया है, बल्‍कि कामकाजी नागरिकों का समय भी बर्बाद हो रहा है। हालत यह है कि जिन्‍हें इस रोड की हालत पता है वो यहां से गुजरना नहीं चाहते, वे दूसरी राह पकड़ रहे हैं। लेकिन जिनकी यहां से गुजरना मजबूरी है उन्‍हें यहां हर रोज समस्‍याओं से दो चार होना पड़ रहा है।





डस्‍ट बढी आंख- नाक की एलर्जी : हालत यह है कि इस इलाके में लोगों में आंख और नाक की एलर्जी के मरीज बढ रहे हैं। डॉक्‍टरों का कहना है कि पॉल्‍युशन के उठते ग्राफ में 70 जिम्‍मेदारी सड़क से उड़ने वाली धूल होती है। इसके साथ ही अस्‍थमा, दमा, आंखों और नाक की एलर्जी देकर शहरवासियों की हेल्‍थ का कबाड़ा भी कर रहा है।





हजारों स्‍कूली बच्‍चे गुजरते हैं : बता दें कि यहां से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, कई स्‍कूली बच्‍चों की बसें यहां से गुजरती हैं और हजारों कामकाजी लोग इंदौर से राऊ और राऊ से इंदौर के बीच आवागमन करते हैं। लेकिन खराब और धूल भरे रास्‍ते की वजह से आम लोगों का न सिर्फ इस सड़क पर चलना मुश्‍किल हो गया है, बल्‍कि कामकाजी नागरिकों का समय भी बर्बाद हो रहा है।





इंदौर की हवा हुई खराब : बता दें कि इंदौर की खराब सड़कों की वजह से यहां की हवा में जहर घुलता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्‍तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। बता दें कि इंदौर के एबी रोड पर रेती मंडी ब्रिज से लेकर राऊ तक के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यहां रेती मंडी ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। यहां सड़क पूरी तरह से उखड़कर गिट्टी और मुरम में तब्‍दील हो गई है। जिससे यहां 24 घंटे धूल का गुबार उड़ता रहता है।

छींक छींककर हालत पस्‍त : इसी तरह दुकान संचालित करने वाली व्‍यापारी वैदिका शर्मा ने बताया कि पूरी दुकान धूल और मिट्टी से पट गई है। आप खुद ही देख लो क्‍या हालात हैं। उन्‍होंने बताया कि दिनभर मास्‍क लगाकर बैठना पड़ता है। छींक- छींककर हालत खराब हो गई है। लोग सड़क से गुजर नहीं पाते हैं, रेंग रेंगकर लोग चलते हैं, गाड़ियों से पत्‍थर और गिट्टी उड़कर आसपास लगते हैं। आए दिन लोग गिरते रहते हैं। इसी तरह यहां के कई व्‍यापारियों के लिए सड़क की ये धूल मुसीबत बन गई है।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल