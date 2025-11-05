Biodata Maker

टेस्टिंग के दौरान पटरी से उतरी मोनोरेल, हवा में लटका डिब्बा

मुंबई , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (16:02 IST)
Monorail Accident in mumbai : मुंबई में बुधवार को मोनोरेल की टेस्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान मोनोरेल पटरी से उतर गई और उसका आगे का कुछ हिस्सा हवा में उठ गया। हालांकि हादसे के समय ट्रेन के अंदर सिर्फ ड्राइवर और एक इंजीनियर सवार थे। इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया।
 
अधिकारियों ने बताया कि वडाला डिपो स्टेशन के पास ट्रायल रन के दौरान एक नई मुंबई मोनोरेल रेक क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
 
बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। यह ट्रेन वडाला डिपो में टेस्टिंग के दौरान चल रही थी, जब ट्रेन का एक कोच डीरेल होकर एक संरचना से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और कोच झुक गया।
सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में ट्रेन का पहला डिब्बा हवा में लटका दिखाई दे रहा है। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम के साथ MMRDA के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
edited by : Nrapendra Gupta 

उत्तराखंड को सशक्त बनाने में राज्य के प्रवासियों की अहम भूमिका : धामी

