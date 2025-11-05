उत्तराखंड को सशक्त बनाने में राज्य के प्रवासियों की अहम भूमिका : धामी

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में कहा कि प्रवासी भाई-बहनों के अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों को और अधिक जनकेंद्रित बनाते हैं। इसी उद्देश्य से प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया है, ताकि राज्य के विकास में उनके अनुभव, सुझाव और सहयोग का लाभ लिया जा सके।

उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे प्रवासी भाई-बहन उत्तराखंड के सच्चे ब्रांड एंबेसडर हैं, जो देश-विदेश में अपने परिश्रम, प्रतिभा और संस्कारों से राज्य का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अपने अनुभव और संसाधनों से अब प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।

मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड को एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है एवं इसमें प्रवासी उत्तरांडी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 'प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन' में सम्मिलित होकर प्रवासी भाई-बहनों के योगदान को नमन किया। हमारे प्रवासी उत्तराखंडी अपनी मेहनत और समर्पण से राज्य की संस्कृति और पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala