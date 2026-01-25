Dharma Sangrah

इंदौर के भागीरथपुरा जलकांड में 28वीं मौत, 75 साल के राजाराम बोरासी का निधन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , रविवार, 25 जनवरी 2026 (10:39 IST)
भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में एक और व्यक्ति की मौत की खबर है। दूषित पानी से अभी तक 27 मौतें हो चुकी है। मीडिया खबरों के मुताबिक रविवर सुबह 75 वर्षीय राजाराम बोरासी का निधन हो गया। शुक्रवार को दो और लोगों ने दम तोड़ दिया था। लेकिन प्रशासन मौत की वजह दूषित पानी मानने को तैयार नहीं था। 
शनिवार को एक मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि उनके रिश्‍तेदार की मौत दूषित पानी से हुई है, लेकिन प्रशासन मानने को राजी नहीं है, जबकि वे ये सब मुआवजा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma

