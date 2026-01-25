इंदौर के भागीरथपुरा जलकांड में 28वीं मौत, 75 साल के राजाराम बोरासी का निधन

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में एक और व्यक्ति की मौत की खबर है। दूषित पानी से अभी तक 27 मौतें हो चुकी है। मीडिया खबरों के मुताबिक रविवर सुबह 75 वर्षीय राजाराम बोरासी का निधन हो गया। शुक्रवार को दो और लोगों ने दम तोड़ दिया था। लेकिन प्रशासन मौत की वजह दूषित पानी मानने को तैयार नहीं था।