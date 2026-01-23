rashifal-2026

इंदौर के बाद अब महू में गंदे पानी का कहर, एक ही मोहल्ले के 25 लोग बीमार, पीलिया, टाइफाइड भी

हमें फॉलो करें indore 25 people fall ill due to contaminated water in Mhow.

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (10:06 IST)
File photo
इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित जल कांड के बाद अब जिले के महू तहसील मुख्यालय के पत्ती बाजार क्षेत्र में 10 से 15 दिनों में 19 बच्चों सहित करीब 25 लोग पीलिया, टाइफाइड सहित अन्य बीमारियों की चपेट में आए हैं। कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागरिकों के अनुसार, क्षेत्र में नलों में गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है। पानी उबालने के बाद भी बर्तनों के तल में गाद जम रही है।

जानकारी मिलते ही एसडीएम राकेश परमार और तहसीलदार विवेक सोनी मौके पर पहुंचे। एक घर से पानी मंगवाकर स्वयं पीकर उसकी स्थिति जांची। अधिकारियों ने जलापूर्ति व्यवस्था की प्राथमिक जांच कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। बीएमओ डॉ. योगेश सिंगारे के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में घर-घर पहुंचकर मरीजों के सैंपल एकत्र किए। चंदर मार्ग और मोतीमहल क्षेत्र में हालात अधिक खराब हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नर्मदा जल की पाइपलाइन नालियों के बीच से गुजरने के कारण नालियों की गंदगी पानी में मिल रही है। निवासियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चंदर मार्ग से शुरू हुई दूषित पानी की समस्या अब मोती महल तक विस्तार कर चुकी है। नलों के माध्यम से घरों में मटमैला और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। इस स्थिति ने न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला है, बल्कि उनकी शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उदाहरण के तौर पर, मिठोरा परिवार के छह बच्चे, जिनकी उम्र 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच है, कई दिनों से बीमार हैं। वहीं, अलीना नामक छात्रा संक्रमण के कारण अपनी प्री-बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। 9 वर्षीय लक्षिता और 12 वर्षीय गीतांश भी वर्तमान में पीलिया से लड़ रहे हैं।

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा देर रात महू पहुंचे। अस्पताल में मरीजों से चर्चा की और प्रभावित मार्ग पर रहवासियों से भी चर्चा की। दूषित पेयजल से बीमार लोग अस्पताल में उपचाररत हैं, कई अन्य लोग अपने घर में ही उपचार ले रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद आज सुबह से सीएमएचो डॉ माधव हसानी के निर्देश पर स्वस्थ विभाग का अमला मौके पर मौजूद है। क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने भी पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी का समुचित उपचार किया जाए। उन्होंने महू कैंट बोर्ड को भी पानी की जांच करने एवं स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। वर्मा ने कहा कि अस्पताल में मरीजों का उपचार जारी है शासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। 
Edited By: Navin Rangiyal 

