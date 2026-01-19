Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर का करोड़पति भिखारी, सराफा व्यापारियों को देता था कर्ज, जानिए कितनी संपत्ति का है मालिक

Advertiesment
हमें फॉलो करें indore bagger mangilal who gives money to sarafa businessmen for business

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , सोमवार, 19 जनवरी 2026 (16:10 IST)
Indore Bagger News : इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के अभियान के दौरान एक ऐसा करोड़पति भिखारी सामने आया जिसकी संपत्ति ने सभी को दांतों तले अंगुलियां चबाने को मजबूर कर दिया। शहर के सराफा बाजार में रेंगकर चलने वाले इस दिव्यांग, जिसे लोग असहाय समझकर दान देते थे, वास्तव में करोड़ों की संपत्ति का स्वामी निकला है।
 
मांगीलाल नामक इस व्यक्ति के पास शहर के विभिन्न इलाकों में तीन मकान हैं। उसके पास एक लग्जरी कार और तीन ऑटो रिक्शा भी हैं। इतना ही नहीं वह भीख से एकत्रित हुई बड़ी रकम को सराफा बाजार के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को ऊंचे ब्याज पर उधार देता था। वह हर हफ्ते इन दुकानदारों के पास जाकर अपना ब्याज वसूलता था। प्रशासन अब उसकी आय के स्रोतों और उसकी संपत्तियों के कानूनी दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रहा है।
 
मांगीलाल पिछले कई वर्षों से सराफा बाजार क्षेत्र में सक्रिय था। वह कभी भी सीधे तौर पर लोगों से पैसे नहीं मांगता था। वह अपने हाथों को जूतों के भीतर डालकर और पीठ पर बैग लटकाकर जमीन पर रेंगते हुए चलता था। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग खुद ही उसे रुपए या सिक्के दे देते थे।
 
प्रशासन की पुनर्वास टीम ने जब उससे पूछताछ की तो पता कि मांगीलाल की औसत कमाई 500 से 1,000 रुपए प्रतिदिन है। जब उसे पुनर्वास केंद्र ले जाने की बात कही, तब उसने बताया कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं है, बल्कि उसके पास काफी संपत्ति है।
 
मांगीलाल उसने अपनी दिव्यांगता का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी एक घर प्राप्त किया था। उसके पास खुद की स्विफ्ट डिजायर कार है जिसे चलाने के लिए उसने एक निजी ड्राइवर भी रखा हुआ है। उसके तीन ऑटो रिक्शा शहर में किराए पर चलते हैं जिससे उसे नियमित आय प्राप्त होती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रीन हाइड्रोजन में टेक्नोलॉजी लीडर बनने की ओर उत्तरप्रदेश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels