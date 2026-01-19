rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नईदुनिया के पितृपुरुष बाबू लाभचंद छजलानी का पुण्य स्मरण

Advertiesment
हमें फॉलो करें tribute to babu labhchand Chhajalani

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , सोमवार, 19 जनवरी 2026 (12:49 IST)
हिन्दी के अग्रणी समाचार-पत्र नईदुनिया के संस्थापक स्व. बाबू लाभचंद छजलानी की पुण्यतिथि पर सोमवार को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबूजी का निधन 19 जनवरी, 1981 को हुआ था।
 
बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग स्थित इंडिक मीडिया-डायस्पार्क परिसर (पुराना नईदुनिया परिसर) में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में श्री विनय छजलानी, श्रीमती सुनीता छजलानी, श्री किशोर भुरा‍ड़िया, छजलानी परिवार के सदस्य एवं इंडिक मीडिया-डायस्पार्क के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धेय बाबूजी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
 
उल्लेखनीय है कि सरल और सहज व्यक्तित्व वाले बाबू लाभचंद छजलानी ने 1947 में दैनिक समाचार पत्र नईदुनिया की स्थापना की थी। इसीलिए उन्हें नईदुनिया के पितृपुरुष के रूप में भी याद किया जाता है। इंडिक मीडिया एवं डायस्पार्क परिवार बाबूजी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

FASTag के बिना वाहन चलाने पर कैसे जमा करें टोल, क्या है नियम?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels