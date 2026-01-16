Rahul Gandhi Indore Visit : राहुल गांधी को नहीं मिली सम्मेलन की अनुमति, क्या बोली कांग्रेस

शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा का घेराव कर रही है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को इंदौर आ रहे हैं। वे शहर के पीड़ित परिवारों और मरीजों से मुलाकात करेंगे। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था। स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप में अब तक 24 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है।
मृतकों के आंकड़े को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में पेश स्थिति रिपोर्ट में भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त प्रकोप के दौरान 5 माह के बालक समेत 7 लोगों की मौत का जिक्र किया है। शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की एक समिति के किए गए ‘डेथ ऑडिट’ की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भागीरथपुरा के 15 लोगों की मौत इस प्रकोप से किसी न किसी तरह जुड़ी हो सकती है।
क्या बोले जीतू पटवारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बातचीत में दावा किया कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 से 10 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है। पटवारी ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में 70 प्रतिशत पानी दूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं है।
नहीं मिली सम्मेलन की अनुमति
उन्होंने कहा कि हम दूषित पेयजल की समस्या के समाधान पर सकारात्मक चर्चा के लिए गांधी की मौजूदगी में बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों और राज्यभर के नगर निगम पार्षदों का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहते थे, लेकिन हमें प्रशासन ने इस आयोजन की अनुमति नहीं दी। इसलिए हम बाद में यह सम्मेलन आयोजित करेंगे। पटवारी ने बताया कि गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचकर बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे और उल्टी-दस्त के प्रकोप के कारण भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल जानेंगे। Edited by : Sudhir Sharma