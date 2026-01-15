इंदौर के तेजाजी नगर में कार डिवाइडर से टकराई, राजस्थान के 11 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

इंदौर के तेजाजी नगर बायपास पर फिर एक हादसा हो गया। एक बोलेरो कार डिवाइडर से टकरा गई। बोलेरो की काफी तेज स्पीड थी। अचानक सामने से एक बाइक सवार आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे डिवाइडर में जा घुसी। जिसमें राजस्थान के बांसवाड़ा के यात्री सवार थे। यह हादसा तेजाजी नगर इलाके में गुरुवार तड़के तीन बजे हुआ।





राजस्थान से लौट रही एक बोलेरो गाड़ी अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे उसमें सवार 11 लोग घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।





हादसा तेजाजी नगर ब्रिज के पास हुआ। बोलेरो की काफी तेज स्पीड थी। अचानक सामने से एक बाइक सवार आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे डिवाइडर में जा घुसी। हादसे के वक्त बोलेरो में सवार ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, जिसकी वजह से उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और उन्हें चोटें लग गई।





घायल होने वाले सभी यात्री राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं और खेती-किसानी का काम करते हैं। घायलों में तेजसिंह, धर्मेंद्र, सबूर, मनसुख, मानसिंह, लालू, पिंटू, कालू सिंह और सादिया शामिल हैं। घायल मानसिंह ने बताया कि वे एक ढाबे पर खाना खाकर निकले ही थे और वाहन में सो रहे थे। तभी यह हादसा हो गया।





टक्कर के बाद वाहन के दरवाजे भी जल्दी नहीं खुल पा रहे थे। घायलों में दो की हालत नाजुक है। गत दिनों बायपास पर सड़क हादसे में पूर्व मंत्री की बेटी सहित तीन लोगों की मौत हो चुकी है। निर्माण कार्यों के चलते अक्सर बायपास पर हादसे हो रहे है।

Edited By: Navin Rangiyal