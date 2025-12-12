इंदौर में बाल अधिकार ट्रस्ट द्वारा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

इंदौर में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों पर कार्यरत संस्था अरमान बाल अधिकार ट्रस्ट द्वारा बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 8 परदेशीपुरा में आयोजित किया गया जिसमें बालिकाओं को बाल विवाह अधिनियम एवं बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी और शपथ दिलवाई गई। 90 बालिकाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया।





कार्यशाला में जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन के फूलसिंह ने बालिकाओं को बताया कि आप अपने आसपास हो रहे बाल विवाह की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कर सकते है। वहां पर शिकायतकर्ता का नाम पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता है।





कार्यशाला में बाल विवाह रोकथाम दस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक द्वारा बालिकाओं को बाल विवाह अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी गई और बाल विवाह किस प्रकार बच्चों के अधिकारों को प्रभावित करता है, इसके बारे में बताया गया।





कार्यक्रम का संचालन संस्था की प्रीति सिंह चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मुक्ता पंडित, अध्यापकगण एवं संस्था के अमन नादुरकर और उन्नति विश्वकर्मा उपस्थित रहे।