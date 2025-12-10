rashifal-2026

BLO से परेशान मिस्‍त्री ने आग लगाकर की आत्‍महत्‍या, परिजनों का आरोप, बार- बार फोन कर रह रहे थे सर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (12:30 IST)
अब तक बीएलओ की आत्‍महत्‍या की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब इंदौर में एसआईआर सर्वे के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्‍स ने इसलिए आत्‍महत्‍या कर ली कि एसआईआर के काम के लिए बीएलओ उसे बार- बार फोन कर रहा था।

मृतक के परिजनों का आरोप है कि फोन से तंग आकर उसने आत्‍महत्‍या कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि, वोटर लिस्ट के एसआईआर की जानकारी मांगने के लिए BLO बार-बार फोनकर दबाव बना रहा था। पलिस मामले की जांच कर रही है।

BLO के दबाव में था मृतक: शहर के द्वारकापुरी के अहीरखेड़ी में सुनील सोलंकी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सुनील ने एसआईआर के कारण आग लगाई है। बीएलओ बार-बार सुनील को कॉल कर रहा था। 2003 और दादा-दादी की जानकारी मांग रहा था। घटना के वक्त सुनील शराब के नशे में था। पुलिस जांच कर रही है। शव का पोस्ट मार्टम करवाया गया है।

मिस्‍त्री का काम करता था सुनील : बता दें कि 35 साल का सुनील पुत्र मांगीलाल सोलंकी मिस्त्री का काम करता था। वह अहीरखेड़ी स्थित दिग्विजय मल्टी में रहता था। रविवार रात उसको गंभीर अवस्था में भाई दीपक, अरुण और जीजा ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। सोमवार शाम उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

सर बार-बार फोन कर रहे थे : दीपक के अनुसार मृतक की पत्नी मधु ने उसे कॉल कर घटना की जानकारी दी। मृतक के जीजा सबसे पहले मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। मृतक ने रास्ते में कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, वोटर आईडी बनाने वाले सर बार बार कॉल कर 2003 का रिकार्ड मांग रहे थे। उसने दादा दादी का नाम भी पूछा था। लगातार कॉल आने के कारण दबाव में आ गया था।

दीपक के अनुसार भाई सुनील ने उसे भी कॉल किया था। उसने पूछा था कि अपने दादा और दादी का नाम क्या है। दीपक ने मां चंपा बाई से नाम पूछा और सुनील को बताया। सुनील जल्दी में था। उसने दीपक से कहा मेरे पास सर का कॉल आ रहा है। कुछ देर बाद तो उसने आग लगा ली।
