Indore : थाने में बनाई वीडियो, सोशल मीडिया पर की पोस्ट, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Case filed against two people for making video in police station : मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पुलिस थाने में वीडियो बनाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह वीडियो शनिवार को हीरानगर पुलिस थाने में बनाया गया था और बाद में इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया।