भागीरथपुरा में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, नारेबाजी-हंगामा, 3 थानों ने संभाला मोर्चा, जहरीले पानी से अब तक 16 मौत

मृतकों के परिजनों ने स्‍थानीय प्रशासन और पार्षद समेत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बाद में पुलिस जवानों ने सख्ती दिखाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस्ती से रवाना किया। हंगामे की स्थिति को देखते हुए तीन थानों का पुलिस बल मौके पर आ गया था।

Edited By: Navin Rangiyal