उज्‍जैन हो या देवास। इन धार्मिक स्‍थलों से लगातार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की खबरें आ रही हैं। कुछ ही महीनों पहले उज्‍जैन महाकाल में महाराष्‍ट्र और दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सिक्‍योरिटी ने मारपीट की थी। फूल प्रसाद और पार्किंग वाले तो अक्‍सर बाहरी श्रद्धालुओं के साथ बदसलुकी करते रहे हैं।





अब देवास में नवरात्रि के उत्‍सव पर यूपी से माता टेकरी पर दर्शन के लिए आए परिवार के साथ देवास में मारपीट की गई। इस घटना ने न सिर्फ देवास को पूरे देश में शर्मसार कर दिया, बल्‍कि यहां के पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जो नेता देवास और सोनकच्‍छ से अपनी राजनीति कर के आगे बढे हैं और आए दिन विरोध पार्टियों के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, उन्‍होंने ने भी इस मामले में चुप्‍पी साध ली है। यहां के नेता अपने ही शहर का नगर निगम तोड़ने की धमकी तो देते हैं, लेकिन अपने शहर की बदनामी पर चुप हैं।





क्‍या है पूरा मामला : दरअसल, यूपी के औरैया जिले से आए परिवार के साथ देवास के प्रसाद दुकान वालों ने जमकर मारपीट की। वजह सिर्फ इतनी थी कि श्रद्धालुओं ने दुकानदारों से प्रसाद नहीं खरीदा। श्रद्धालु परिवार ने स्टेशन रोड पर प्रसाद की दुकान लगाने वाले व्यक्ति से प्रसाद नहीं ली तो उनके साथ 4-5 लोगों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान स्टेशन रोड पर भीड़ लग गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और राहगीरों ने परिवार के सदस्यों को बचाया। बाद में कोतवाली पुलिस ने दो महिलाओं, एक नाबालिग किशोर और दो पुरूषों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज और बहुप्रसारित वीडियो के आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।





मारपीट की, कपड़े भी फाड़ दिए : यूपी का त्रिपाठी परिवार देवास माता टेकरी पर दर्शन के लिए आया था। इसी दौरान स्टेशन रोड पर लगी अस्थायी प्रसाद दुकान के संचालकों ने उनको जबरदस्ती प्रसाद खरीदने के लिए विवश किया। उन्होंने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया तो एक लड़के को उनकी कार के सामने खड़ा कर यह आरोप लगाया कि टक्कर मार दी। इसके बाद दो महिलाएं व दो पुरूषों के साथ एक नाबालिग ने परिवार से गालीगलौज की और उनसे मारपीट करने लगे। इस दौरान परिवार के एक सदस्य के कपड़े तक फट गए।





क्‍या कहा कोतवाली टीआई ने : देवास कोतवाली पुलिस के टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि घटना के बाद दो महिलाओं व एक नाबालिग को पकड़ा है। मारपीट करने वाले दो पुरूषों की तलाश में भी पुलिस टीम को भेजा गया है। हालांकि यूपी के परिवार के सदस्यों ने मामले में एफआइआर करवाने से इंकार कर दिया। कोतवाली टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मारपीट सहित बलवा व शासकीय कार्य में बाधा की धारा लगाई है। जब पुलिस बीचबचाव कर रही थी तो पुलिस से भी झूमाझटकी की थी। आरोपितों के नाम मनु बाई, सोनू बाथम निवासी जबरन कालोनी व सागर रायकवार निवासी एमजी कालोनी है। एक नाबालिग आरोपित भी है। घटना के बाद नगर निगम की टीम भी हरकत में आई और प्रसाद दुकानों को तोड़ा गया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब प्रसाद दुकान वालों ने श्रद्धालुओं के साथ दादागीरी की है। पहले भी कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पुलिस-प्रशासन कार्रवाई करने की बजाए मामलों को रफादफा कर देते हैं।

