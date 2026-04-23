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गैस लाइन खोदी, जाम लगा, स्कूली बसों समेत सैकड़ों वाहन फंसे, दो घंटे तक रेंगते रहे लोग

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Indore traffic
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (19:41 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (19:45 IST)
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इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर गैस पाइप लाइन के लिए की गई खुदाई के कारण गुरुवार को भीषण जाम लग गया, जिससे स्कूली बच्चे और वाहन चालक घंटों परेशान रहे। इस जाम को खुलवाने के लिए अधिकारी और जनता ने ऐडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आसानी से जाम नहीं खुल सका।

दरअसल, इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर गुरुवार की दोपहर ट्रैफिक जाम लग गया। जाम की वजह थी गैस पाइप लाइन की खुदाई। यहां नर्मदा और अवंतिका गैस लाइन डालने के उद्देश्य से की गई सड़क खुदाई पिछले 15 दिनों से आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। गुरुवार सुबह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वाहन चालकों को एक से डेढ़ से दो घंटे तक रेंगना पड़ा। इस भारी जाम के कारण स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और कई बसें समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकीं। ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों की भारी भीड़ के बीच लोग घंटों फंसे रहे।

जाम की गंभीरता को देखते हुए जोन-4 के डीसीपी आनंद कलादगी, एसीपी शिवेंद्र जोशी और अन्य ट्रैफिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया जा सका। पुलिस ने इस दौरान मौके पर मौजूद ठेकेदार से खुदाई और उससे संबंधित अनुमति के दस्तावेजों की मांग की।

अन्नपूर्णा पुलिस ठेकेदार को पूछताछ के लिए थाने ले गई। एडिशनल डीसीपी संतोष कौल के मुताबिक अवंतिका गैस एजेंसी ने पाइप लाइन विस्तार के लिए पूरे चौराहे को खोदकर छोड़ दिया। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या इस कार्य के लिए वैध अनुमति ली गई थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि अनुमति नहीं पाई गई, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

राजेंद्र नगर ब्रिज से तालाब क्षेत्र और केसरबाग ब्रिज से गोपुर चौराहे तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। अन्नपूर्णा रोड पर क्रोमा शोरूम से हनुमान मंदिर तक सड़क की स्थिति जर्जर है और गणेश मंदिर के पास बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा हादसे को न्योता दे रहा है। खुदाई के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन या किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं होने से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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