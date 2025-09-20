क्‍या कहा बीजेपी विधायक शर्मा ने : नवरात्रि (Navratri) में गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कई इलाकों में गरबा का आयोजन किया जाता है। एमपी की हुजूर सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा (BJP MLA Rameshwar Sharma) का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उन्‍होंने कहा है कि गैर-हिंदू अगर गरबा करना चाहते हैं तो पहले माथे पर तिलक लगाएं, गंगाजल पिएं और धोती-कुर्ता पहनकर ही आएं और देवी की आरती भी करें।





इंदौर में अचानक बढ़े लव जिहाद के मामले : बता दें कि पिछले कुछ ही समय में एमपी में लव जिहाद के मामलों अचानक तेजी आई है। खासकर इंदौर से लव जिहाद के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ऐसे में हिंदू धार्मिक उत्‍सवों में ऐसे मामलों पर खासतौर से नजर रखने के लिए हिंदू संगठन और गरबा आयोजक प्‍लान कर रहे हैं।





क्‍या कहते हैं आंकड़े : बता दें कि विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के 283 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें 18 वर्ष से कम उम्र की 73 लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुईं। मध्य प्रदेश के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज 283 प्रकरणों में से 173 प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। लव जिहाद के सर्वाधिक प्रकरण मालवा निमाड़ अंचल के पुलिस थानों में दर्ज किए गए।





लव जिहाद में पहले नंबर पर इंदौर : बता दें कि लव जिहाद के मामलों में पहले नंबर पर इंदौर तो दूसरे नंबर पर भोपाल है। यहां सर्वाधिक लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुईं। भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए हैं। इन दोनों ही शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। बावजूद इसके लड़कियों को गैर हिंदू युवक लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। इंदौर नगरीय क्षेत्र के पुलिस थानों में लव जिहाद के 74 प्रकरण दर्ज किए गए। लव जिहाद के प्रकरणों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को 27 मार्च 2021 से लागू किया गया है।

ALSO READ: Love Jihad: रेप किया, नॉनवेज खिलाया, कलावा निकाला, एक वकील और दूसरी आदिवासी पीड़िता ने की मोहसिन के खिलाफ शिकायत

राज्य में कुल 283 केस दर्ज हुए : वहीं, राज्य के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कुल 283 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 197 मामले अदालतों में चल रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में दर्ज हुए हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत 74 मामले दर्ज किए गए हैं। भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए हैं।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल