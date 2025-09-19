इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोप

राधिका नाम की एक महिला ने उन पर इंदौर बुलाने के लिए फ्लाइट बुक करने और होटल में रूम बुक करने का ऑफर देने का आरोप लगाया था। इसके बाद इंस्‍टाग्राम पर दोनों के बीच वीडियो वॉर चल रहा था। इस बीच शुक्रवार को रंजीत की तबीयत खराब हो गई, उन्‍हें अस्‍पताल भेजा गया है।





क्‍या है पूरा मामला : एक महिला ने वीडियो बनाकर उन पर दोस्ती करने के लिए मैसेज करने का आरोप लगाया था। इसके बाद रणजीत सिंह ने भी वीडियो बनाकर सफाई दी थी। इसके बाद अधिकारियों ने रणजीत को लाइन अटैच कर दिया। रणजीत के खिलाफ एडिशनल डीसीपी के राजेश दंडोतिया ने विभागीय जांच शुरू की है।





क्‍या हैं राधिका सिंह के आरोप : दरअसल, राधिका सिंह नामक एक इंस्टाग्राम यूजर ने एक वीडियो जारी कर उन पर दोस्ती के लिए दबाव बनाने और अनुचित प्रस्ताव देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, रंजीत सिंह ने भी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे प्रसिद्धि पाने का एक हथकंडा बताया है। रंजीत ने कहा है कि युवती ने लोकप्रियता पाने के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। तो वहीं, दूसरी तरफ पुलिस विभाग ने भी कांस्टेबल रंजीत सिंह पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि रंजीत इंदौर में डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर हैं। वे कई आयोजनों में शिरकत कर चुके हैं, पॉडकास्‍ट और इंटरव्‍यू कर चुके हैं।





दरअसल, राधिका सिंह नाम की एक युवती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि इंदौर के प्रसिद्ध ट्रैफिक सिपाही रंजीत सिंह ने उन्हें दोस्ती करने के लिए संदेश भेजे। युवती के अनुसार, रंजीत ने उन्हें इंदौर आने का न्योता दिया और यहां तक कि फ्लाइट का टिकट कराने और शहर में ठहरने की व्यवस्था करने की भी पेशकश की। राधिका ने कहा कि उन्हें रंजीत का यह व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।





आरोपों पर क्‍या कहा रंजीत ने : महिला का वीडियो आने के बाद ट्रैफिक हवलदार रंजीत सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है। अपने उपर लगे आरोपों पर रंजीत सिंह ने सफाई पेश की है। उनका कहना है कि युवती मशहूर होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके साथ ही रंजीत ने दावा करते हुए कहा कि वास्तव में युवती ने ही उनके साथ वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की थी और इसके लिए इंदौर आने की बात कही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युवती ने अपनी तरफ से चैट के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने न आ सके। रंजीत ने इसे अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया है।

Edited By: Navin Rangiyal