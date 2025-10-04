Biodata Maker

इंदौर में देर रात धुंआधार बारिश, साढे 6 घंटे में 4 इंच से ज्‍यादा बारिश, निचले इलाकों में पानी भरा, बिजली गुल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (17:08 IST)
इंदौर में शनिवार रात तेज बारिश हुई। इस बारिश से कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। बिजली गुल रही। हालत यह थी कि यशवंत सागर का एक गेट खोलना पडा। कुल मिलाकर शनिवार रात साढे 6 घंटे में 4 इंच से ज्‍यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। रात 12 बजे से एक जैसी तेज बारिश होना शुरू हुई।

आधे घंटे बाद बारिश रुकी, लेकिन फिर 1 बजे के बाद फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात 2 बजे तक जारी रहा। बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। इसके अलावा तारों पर पेड की टहनियां गिरने से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। इससे भी लोग परेशान होते रहे।

शहरवासियों ने पूरे मानसून सीजन में इस तरह की बारिश नहीं देखी, जैसी शनिवार रात को हुई। रात 12 बजे से एक जैसी तेज बारिश होना शुरू हुई। आधे घंटे बाद बारिश रुकी, लेकिन फिर एक बजे के बाद फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात दो बजे तक जारी रहा। बारिश के दूसरे दौर में शहर में जलजमाव शुरू हो गया। शहर में रात में ढाई इंच से ज्यादा बारिश हुई।

तेज बारिश के बाद नगर निगम कंट्रोल रुम के फोन घनघनाने लगे और बस्तियों में पानी भरने की सूचनाएं आने लगी। इंदौर के व्यंकटेश नगर, सुदामा नगर, माणिकबाग रोड, मच्छीबाजार, स्कीम-136 के राबर्ड चौराहा, बीआरटीएस, पलासिया चौराहा सहित कई इलाकों में पानी भर गया।

तेज बारिश के कारण घरों में सो रहे कई लोग जाग गए। बारिश का दौर रात दो बजे के बाद भी रुक-रुक कर जारी रहा। बारिश के कारण इंदौर के राजेंद्र नगर, वीआईपी परस्पर नगर, बाणगंगा, गौरी नगर सहित कई बिजली गुल हो गई। तेज बारिश के कारण अमले को भी बिजली सप्लाई बहाल करने में परेशानी आई। शहर के तालाब भी लगभग लबालब हो चुके है। इस कारण नालों का जलस्तर भी रात को तेजी से बढ़ गया था। 
Edited By: Navin Rangiyal 

