इंदौर में अवैध बांग्लादेशी के शक में 17 को पकड़ा, BJP कार्यकर्ताओं का दावा फर्जी आईडी, छानबीन में जुटी पुलिस

हमें फॉलो करें Illegal Bangladeshi people arrested in Indore

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (20:07 IST)
मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कमला नेहरू नगर में उस समय हड़कंप मच गया, जब भाजपा कार्यकर्ता एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले 17 मजदूरों को थाने लेकर पहुंचे। मीडिया खबरों के मुताबिक कार्यकर्ताओं का दावा था कि ये सभी मजदूर बांग्लादेशी हो सकते हैं और अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। पुलिस ने मजदूरों को थाने में बैठाकर पूछताछ शुरू कर दी। 
भाजपा कार्यकर्ताओं ने आशंका जाहिर की कि इनके पास के आईडी फर्जी हो सकते हैं। मल्हारगंज थाने में पुलिस ने सभी मजदूरों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू की। Edited by : Sudhir Sharma

